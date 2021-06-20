قصة فيلم العنكبوت.. السقا يرتدي القناع ومنى زكي تتحدث الكورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الارتباك سيطرت على ملامح المشهد السينمائي في مصر، بسبب جائحة كورونا، أثرت بشكل كبير على الأفلام الجديدة وأبرزها "العنكبوت".

ودفعت تلك الحالة، العديد من شركات الإنتاج السينمائي إلى التراجع عن طرح أفلامها الجديدة خوفا من شبح الخسائر.



ويعد فيلم "العنكبوت" أحد الأعمال المهمة التي تأثر عرضها بسبب جائحة كورونا، إذ أعلنت الشركة المنتجة عن طرحه تجاريا أكثر من مرة، ثم تراجعت عن الفكرة.

ويلتمس صناع السينما العذر للشركة المنتجة، لا سيما أن الفيلم ينتمي للأعمال ذات الميزانيات الضخمة إنتاجيا.





قصة العنكبوت

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" في قالب من الأكشن والرومانسية، وهي النوعية التي يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.





ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدي القناع في عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته. أما النجم ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير، وهو لون مختلف عن أدواره السابقة تماما.





وكشفت النجمة منى زكي عن ملامح شخصيتها مؤخرا وقالت في مقابلة مع راديو 9090، إن الجديد في شخصيتها أنها ستتحدث باللغة الكورية في الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية.

وأشارت إلى أنها تعلمت الجمل التي نطقتها في الفيلم، واستعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية.

أبطال فيلم العنكبوت

فيلم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى.

تم تصوير العمل ما بين القاهرة ومدينة الأقصر المصرية، ومن المحتمل عرضه في عيد الأضحى تجاريا بعد سلسلة من التأجيلات.