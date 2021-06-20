شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا وإيمي سمير غانم يواصلان الدعاء لوالدهما بالرحمة ولوالدتهما بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد بيدهم إلا نشر الصور وطلب الدعاء، هذه حالة دنيا وايمي سمير غانم بعد وفاة والدهم ومكوث والدتهم بالمستشفي حتي الأن، حيث نشرت الفنانة ايمي سمير غانم صورة لوالدها النجم الراحل سمير غانم علي خاصية القصص القصيرة بحسابها بموقع انستجرام.



ايمي سمير غانم

ومن جانبها، واصلت النجمة دنيا سمير غانم الدعاء لوالدها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة، كما حرصت على الدعاء لوالدتها النجمة دلال عبد العزيز بالشفاء من الوعكة الصحية التي تمر بها بالوقت الحالي، حيث نشرت صورة لهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي يا حبيبي و يشفيكي يا مامي يا حبيبتي و يقويكي.. بحبكوا أوي أوي...اللهم اشفي مرضانا و ارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين".



دنيا سمير غانم

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

من ناحية أخرى كان الإعلامي رامي رضوان، قد حرص على توضيح تفاصيل الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، التي تخضع لرعاية صحية حاليًا بعد شفائها من فيروس كورونا، ليطمئن جمهورها ومتابعيها عنها.

وقال رضوان، في بوست نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام": وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا.دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعًا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".