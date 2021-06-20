شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط لتقديم جزء ثان من فيلم "بنك الحظ" بطولة أكرم حسنى وتايسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط فريق عمل فيلم "بنك الحظ" لتقديم جزء ثان منه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه أثناء عرضه في السينمات، حيث يعقد أبطاله جلسات عمل من أجل تقديمه، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج أحمد الجندى وبطولة أكرم حسنى ومحمد ممدوح ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وحسام داغر وخالد كمال وسامى مغاورى وليلى عز العرب ولبنى محمود وضيفة الشرف سامية الطرابلسى وتم عرض الفيلم فى موسم شم النسيم عام 2017 وحقق نجاحًا جيدًا على مستوى شباك التذاكر.

أحداث "بنك الحظ" تدور فى إطار كوميدى حول 3 شباب يتمتعون بمستويات مختلفة من الذكاء، يجتمعون على تحقيق هدف واحد، وهو سرقة بنك وتتوالى الأحداث فى سياق كوميدى، وتفوق الفيلم طوال فترة عرضه فى حصد إيراد يومى جيد تجاوز الـ700 ألف فى بعض الأيام.

وشارك الفنان محمد ممدوح أحد ابطال فيلم "بنك الحظ" في مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.