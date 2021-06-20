فن ومشاهير

شاهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة تجمعها بـ"خالتها" الفنانة المعتزلة نورا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "أمي وحبيبتي وصاحبتي وخالتي، كل سنة وإنتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي، ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة ياللي ممشياني على العجين ملخبطوش".

الفنانة نورا من مواليد 18 يونيو، شاركت في عدد من الأعمال الفنية الهامة، أبرزها: "العار"، "الكيف"، "عنتر شايل سيفه"، "ضربة شمس"، "أربعة في مهمة رسمية"، "جري الوحوش"، وغيرها من الأعمال.

اعتزلت نورا الفن وارتدت الحجاب عام 1996، وكان آخر أعمالها فيلم "الهاربان" والذي عرض عام 1993، بطولة النجم الراحل سمير غانم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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