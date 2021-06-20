دنيا سمير غانم تدعو لوالدها وتتمنى الشفاء لوالدتها: "بحبكم أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وقامت بالدعاء لهما، إذ تخضع والدتها للعلاج في أحد المستشفيات منذ بداية مايو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت دنيا: ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي ويقويكي، بحبكوا أوي أوي، اللهم أشفي مرضانا وأرحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم 22 مايو الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وعقب ذلك بأيام، كشف رضوان في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.