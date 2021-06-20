بدأت برقصة بلدي وانتهت بانهيار.. قصة حب حسين الإمام وسحر رامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل اليوم الأحد، الفنانة سحر رامي، بعيد ميلادها الـ60، إذ أنها من مواليد 20 يونيو من العام 1961.

"سحر" تخرجت من المعهد العالي للباليه، وعملت في البداية من خلال اﻹعلانات التليفزيونية، ومنها إلى المسرح مع الفنان فؤاد المهندس الذي قدّمها في مسرحية "قسمتي"، ثم عملت مع الفنان سمير غانم بفوازير "فطوطة" التي كانت تذاع في شهر رمضان، وشاركت في العديد من الأعمال بين السينما والتليفزيون، ومن أهمها: "كابوريا، حرب الفراولة، أشيك واد في روكسي".

على الجانب الشخصي، جمعت قصة حب كبيرة بين سحر رامي والفنان الراحل حسين الإمام، بدأت خلال فترة تقديمها إعلان "شراشيب" الشهير، وتحدثت عن ذلك في حوار لها ببرنامج "نفسنة" عبر شاشة "القاهرة والناس" في فبراير 2018.

وقالت باكية: "إعلان شراشيب كات محطة مهمة أوي في حياتي، لأن أولا أستاذ فؤاد المهندس اختارني أمثل لما شافني في الإعلان، وكمان حسين الإمام قالي إنه مكنش متفرج جيد للتلفزيون، ولكن معدي بالصدفة قدام التليفزيون لقى الإعلان فجذبت انتباهه، وكان أبوه جنبه قاله أنا عايز أتجوز البنت دي وهو حتى ميعرفش اسمي".

أضافت: "بعدها حسين قعد يدور عليّا، وأيامها كنت بدأت أعمل فوازير، وكان هو يعرف راقصة شغالة معانا وسألها عليّا وعزمته يجي معاها، ولما جِه أنا مكنتش عارفة مين حسين الإمام ولا أعرف أنه عنده فرقة وكان مشهور أوي أيامها، وعشان معرفوش هو افتكرني مغرورة، وقالي عايزينك تشتغلي معانا في الفرقة، قولتله مش عارفة الفرقة، قالي خلاص نخرج وأفرجك على شغلنا وكده، قولتله تمام واتقابلنا".

تابعت: "طبعا أنا كنت بفكر في الشغل وواخده الموضوع جد جدا، وهو مش واخد الموضوع جد خالص وجاي عايز يتجوز، وبعدها ابتدينا نتقابل وأنا برضو لسه واخده الموضوع جد جدا وأتكلم في شغل وكده، وفي الآخر أصلا معملناش الشريط وضحك عليّا واتجوزني".

وبالفعل نجحت خطة حسين الإمام وتزوج من سحر رامي في شهر يوليو عام 1998، في حفل حضره الكثير من نجوم الفن آنذاك، ورقص الثنائي بلدي على أنغام "والنبي على قلبك دلعني".

وظلت قصة حسين الإمام وسحر رامي مستمرة حتى رحيله عن عالمنا في يوم 17 مايو 2014، حيث توفي بمنزله بعد إصابته بأزمة قلبية، وشكلت وفاته صدمة إذ لم تكن له سابقة شكوى مرضية، وأثمر زواجهما عن ولدين هما "يوسف وسالم".

عقب ذلك؛ تحدثت عنه سحر رامي في لقاء لها مع برنامج "معكم منى الشاذلي" (يونيو 2014) قائلة وهي في حالة انهيار: "مهما اتكلمت عنه مش هقدر أوفيه حقه زي ما هو ادانا حقنا أنا وأولادي في أحلى سنين العمر، كانت عشرته طيبة ومشوفتش منه ولا يوم وحش، هو حبيب العمر كله".

اختتمت: "هو من يوم ما جالي في الفوازير سنة 1983 وهو مسبنيش لحظة، وفضل معايا لحد ما اتجوزنا وخلفنا ولآخر عمره".

آخر أعمال سحر رامي مسلسل "رحيم" في موسم دراما رمضان 2018، مع النجوم: ياسر جلال، محمد رياض، نور اللبنانية وغيرهم، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.