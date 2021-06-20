شاهد .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة ” نورا “

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 09:57 صباحاً - احتفلت الفنانة ” مي نور الشريف ” بعيد ميلاد خالتها الفنانة المعتزلة ” نورا ” ال 67 في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورا لمي نور الشريف تجمعها بالفنانة نورا وكتبت في تعليقها عليها : ” أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي كل سنة وإنتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي ” .

وتابعت : ” ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة ياللي ممشياني على العجين ملخبطوش ” .