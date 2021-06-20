هاني شاكر يطرح أغنية جديدة ويكشف سر إطلالته: "بوظان فني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري هاني شاكر، موعد طرح أغنيته الجديدة، كاشفا سر إطلالته الأخيرة المثيرة للجدل.

وقال هاني شاكر في تصريحات لقناة محلية مصرية: "اللوك إيطالي.. وحالة الجدل كانت حلوة، وفريق العمل بتاعي كان ليهم فكر مختلف، إنه إزاي هنعمل الصور بتاعة الغنوة الجديدة خاصة وإن الغنوة جديدة عليا خالص"، موضحا أن "شريف ابنه كان له دور في الشكل الجديد".

وأضاف: "الأغنية الجديدة سيتم طرحها الإثنين المقبل، وأتمنى تعجب الناس، وبعد ما سجلت الغنوة الجديدة سمعت نفسي بشكل مختلف تماما، وقلت لتامر حسين وعزيز الشافعي استنوني في كثير من البوظان الفني".

وفاجأ جمهور الفنان المصري هاني شاكر بصورة جديدة قام بنشرها على حسابه على موقع "أنستقرام"، وجاء اللوك الجديد مختلفا جدا عن الصورة المعروفة عن هاني شاكر.

وظهر شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بـ"اللوك الجديد" في الصورة الرسمية للترويج لأحد أعماله الفنية المقبلة، حيث لفت الأنظار إليه في صورة الغلاف، ليكتفي بتشويق متابعيه بكلمة "قريباً"، بدون الإعلان عن أي تفاصيل جديدة.