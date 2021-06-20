فيديو.. شريف دسوقي يكشف تطورات حالته الصحية وموعد تركيب الطرف الصناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري شريف دسوقي، آخر تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية بتر قدمه.

وقال إن عمليته الأخيرة التي أجراها نجحت بسبب الطب المصري وقوته، وأن مصر تمتلك فرق طبية على أعلى مستوى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس": "عندنا طب عالمي لا يقارن بأي طب موجود في العالم، والأطباء عندهم أمانة".

وتابع أنه يظهر ويطل على الجمهور خلال الفترة الحالية من خلال فيلم "ماما حامل"، كما أن هناك خطوة جديدة في حياته، حيث أنه بداية من، الأحد، سيبدأ في تحديد مقاسات الطرف الصناعي الذي سيتم تركيبه له لكي يساعده على المشي.





ووجه دسوقي الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وسيتم تركيبه له في مصر، مضيفا: "لو فضلت أشكر الرئيس مش هوفيه حقه وكذلك مجلس الوزراء ووزارة الصحة".

وأوضح أنه بعد تركيب الطرف الصناعي سيمارس حياته بشكل طبيعي، منوهًا إلى أن هناك لاعبي كرة يرتدون هذا الساق الصناعي ويمارسون الرياضة وكرة القدم بشكل جيد.

وأجرى الفنان شريف دسوقي عملية بتر لساقه، وذلك بعد إصابته في تصوير أحد الأفلام في قدمه، والتي أدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري.