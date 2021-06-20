بلقيس تروج لجديدها "إنتهى" وتثير الجدل

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"الخليج 365": بدأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي منذ أيام بالترويج لعمل جديد يحمل عنوان " إنتهى" بسلسلة صور نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام، فسرت بأنها تعني بها طليقها وتشير الى إنتهاء علاقتهما تماماً.

ففي التدوينة الأولى نشرت صورة لكلمة "إنتهى" وعلقت عليها بالقول "انتهى وكأنّه لمّ يكن".



ونشرت في وقت لاحق صورة أخرى كتب عليها "لا أحبه ولا أكرهه".

وتفاعل كثر مع منشورات بلقيس، وتوقع بعض متابعيها أنها إشارة لإعلان انتهاء أزمتها مع زوجها رجل الأعمال السعودي.

وآخر تدوينة تضمنت فيديو يبدأ بصوتها وهي تقول "لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى" ثم لقطات من العمل الجديد الذي سيصدر خلال ساعات.