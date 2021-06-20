شكرا لقرائتكم خبر عن نجل خالد النبوى يشارك فى مسلسل "ورق التوت" بعد مشاركته بـ"الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب نور خالد النبوى في مسلسل "ورق التوت" بطولة الفنان شريف سلامة وأسماء جلال وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وآخرين، والعمل من إخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

ويعد هذا العمل الثانى للفنان الشاب نور خالد النبوى بعد تألقه في مسلسل "الاختيار" الذى تم طرحه في موسم رمضان الماضى ونال اشادات كبيرة على دوره .



نور خالد النبوي

وتألق الفنان الصاعد نور النبوي، نجل النجم خالد النبوي، فى تجسيد شخصية ضابط عمليات خاصة في الحلقة الـ 25 من مسلسل الاختيار 2 "رجال الظل"، وأظهرت بطولات رجال الشرطة المصرية في التصدي للأوكار الإرهابية التي تهدف لإسقاط مصر.



نور خالد النبوى

وخطف نجل خالد النبوي الأنظار إليه في تجربته التمثيلية الأولى في عالم الدراما، والتي جسد فيها شخصية الملازم أول أول أحمد شوشة الذي جسد دوره نور خالد النبوي، كان قد تخرج من أكاديمية الشرطة المصرية دفعة 2016، وكان من ضمن رجال الشرطة الذين يمتلكون كفاءة قتالية، وشارك في معركة الواحات التي استشهد فيها عدد من ضباط العمليات الخاصة.

ونجح نجل النبوي الذى درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الامريكية، في لفت انتباه الكثيرين، ليسير على نهج والده التمثيلي في عالم الدراما والسينما، وسرعان ما حظى على إعجاب الكثيرين على منصات السوشيال ميديا المختلفة.