فيديو: بعد تغير صوتها.. نانسي عجرم تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، قلق جمهورها عليها، خلال حفل غنائي أحيته في العاصمة المصرية القاهرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنانسي عجرم من الحفل، الذي أقيم، الجمعة، وتعتذر فيه قبل الشروع في تقديم أغنية جديدة عن تغير صوتها بسبب إصابتها بمرض إنفلونزا.







وتابعت ممازحة الجمهور: "لست مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وأجريت تحليل "pcr" وكانت نتيجته سلبية".

وكانت نانسي عجرم طرحت مؤخرا أحدث أغانيها المصورة، "حبك بيقوي"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.

و"حبك بيقوي" هي أولى أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد "نانسي 10"، المقرر طرحه قريبا.