يسرا اللوزي تتعرض لانتقادات.. قلّدت محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت صور جديدة نشرتها الفنانة المصرية يسرا اللوزي على حسابها على أنستقرام انتقادات كثيرة من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت اللوزي على منتقدي تقليدها الفنان المصري محمد رمضان وهو يقوم برفع شعاره "نمبر وان".

وكتبت اللوزي، عبر حسابها على أنستقرام: "الناس مبقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل أوي.. اللي مش فاهم التهريج.. يا ريت يلتزم الصمت.. شكرا".





وتعرضت يسرا اللوزي، لبعض الانتقادات من قبل متابعيها، عقب ظهورها بأحدث إطلالة لها عبر أنستجرام، وهي تمسك في يدها سيجارة وباليد الأخرى تشير بعلامة "نمبر وان" التي يؤديها الفنان محمد رمضان، وعلقت: "لقيت الكرسي ده في الكرفان فمقدرتش أقاوم اللحظة".

جدير بالذكر أن يسرا اللوزي، شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة ودرة وسوسن بدر وقصة الأديب نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج محمد جمال العدل.

كما تنتظر اللوزي، عرض فيلمها السينمائي الجديد "العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكي، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



