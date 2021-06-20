عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في Jeddah Super Dome

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"الخليج 365": أحيا الفنان المصري عمرو دياب، مساء الجمعة 18 يونيو، أول حفل غنائي يقام في Jeddah Super Dome التي تم افتتاحها مؤخراً وتُعتبر أكبر قبة في العالم، وهو من تنظيم شركة "Benchmark" السعودية.

أُقيم الحفل تحت إجراءات وقائية مشدّدة حددتها وزارة الصحة السعودية، مراعاةً للضوابط الصحية، وشهد إقبالًا كبيراً كونه الحفل الجماهيري الأول في مدينة جدة بعد جائحة كورونا. وتميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، حيث تفاعل الجمهور مع المغني المصري منذ اللحظات الأولى من بدء الحفل، وعرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة مروراً الى صعوده على المسرح ووصولاً إلى مشاركته في العزف.

المدير التنفيذي لشركةBenchmark محمد زكي حسنين نوّه باستخدام أهم التقنيات البصرية لتتماشى مع ضخامة القبة التي دخلت موسوعة غينيس.

وعلى هامش الحفل، عبّر النجم عمرو دياب عن سعادته بعودته لملاقاة جمهوره في السعودية وشكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ.