شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد وداليا مبارك يحييان حفلاً غنائيًا فى السعودية 25 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى عدد من نجوم الأغنية الخليجية ليلة غنائية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وهم، عبد الله الرويشد وداليا مبارك وفهد الكبيسى، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 يونيو الجارى، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وفى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والذى من المقرر أن يشدو بعدد كبير من الأغنيات الخليجية المحببة لدى جمهور السعودية.

وطرح المطرب الكويتى عبد الله الرويشد مؤخرًا أغنية "فوق فوق" على موقع الفيديوهات يوتيوب، احتفالاً بالعيد الوطنى لدولة الكويت، والأغنية من كلمات ساهر وألحان عبدالله القعود وتوزيع محمد البعيجان ومكس وماستر خالد بهجت وكورال بنات وشباب كويتيين.

وعلى جانب آخر تعاون المطرب الكويتى عبد الله الرويشد، سفير الأغنية الكويتية، مع الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، فى أغنية جديدة ستحمل اسم "نعمة اليقين"، وهى كلماته وألحان حسين محمود، توزيع وليد شراقى، معربا عن سعادته بالعمل مع الرويشد ووصفه بأنه صاحب تاريخ من الفن العربى.

يشار أن آخر ما قام النجم الكويتى عبد الله الرويشد، قبل تفشى جائحة كورونا، هو تصوير أغنية "سولف على"، فى إمارة دبى بالإمارات، وهى من إخراج المخرج اللبنانى بسام الترك، ألحان عبد الله الرويشد، كلمات مطيع العونى، توزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.