ديانا هشام تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ديانا هشام، جمهورها ومتابعيها، صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

ونشرت "ديانا" الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا مبسوطة".

وخطفت ديانا الأنظار في أحدث ظهور لها، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن ديانا هشام شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد 25"، بطولة كل من يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

المسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي".