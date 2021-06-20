شكرا لقرائتكم خبر عن "الفترة دى" أحدث أغانى تامر عاشور من ألحان إسلام رأفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب تامر عاشور لأول مرة مع الشاعر حسام سعيد في أغنية جديدة بعنوان "الفترة دى"، من ألحان إسلام رأفت، وقال مؤلف الأغنية حسام سعيد لـ"الخليج 365"، إن تامر عاشور يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهورعند طرحها.

من ناحية أخرى طرح تامرعاشور مؤخرًا أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بقول عادى" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.

وكشف تامرعاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحاً أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة الى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حالياً بسبب الفيروس وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.

ويتعاون تامر عاشور فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.