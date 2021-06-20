محمد الفلاح - إيمي سمير غانم تنشر صورة مؤثرة ورسالة حزينة

الأحد 20 يونيو 2021

طالبت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، من جمهورها الدعاء لوالدها الراحل سمير غانم، ولوالدتها دلال عبدالعزيز التي تمر بظرف صحي صعب.



ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام"، صورة مجمعة لعائلتها قائلة: "اللهم صبرًا.. اللهم جبرًا.. اللهم قوة".

وسبق ونشرت صورة من قبر والدها الراحل سمير غانم وعلقت عليها: "بحبك"، بينما طالبت متابعيها بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

وقالت إيمي سمير غانم: "اللهم اشف دلال عبدالعزيز شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خذ بيدها اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، اللهم أنت الشافي المعافي اشفها شفاء لا يغادر سقما وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم".

وقالت تقارير صحفية مصرية إن الحالة الصحية الفنانة دلال عبدالعزيز تتحسن ببطء، حيث تتلقى العلاج من مضاعفات إصابتها بكورونا منذ فترة.

ونقلت التقارير عن مصدر، لم تسمه، ووصفته بـ"المقرب من أسرة الفنان الراحل سمير غانم" قوله إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تتحسن بشكل بطيء، وحتى الآن لم تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، كي لا تتدهور حالتها.