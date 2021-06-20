شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية تمنى الفنان أحمد بدير تجسيدها فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان القدير أحمد بدير، اليوم بعيد ميلاده، ورغم اشتهاره بالشخصيات الكوميدية، إلا أنه تمنى تجسيد شخصية المشير حسين طنطاوى، قائلاً: في تصريحات إعلامية: أتمنى تقديم شخصية قائد نفذ عملاً بطوليًا لا يقل عن نصر أكتوبر، وهو المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، الذي وقف مع مصر في أحلك الظروف واستطاع العبور بالوطن خلال فترة حرجة، خصوصًا أن البعض يرى أنني أشبهه في الطول وربما العمر.

بدير يتزامن احتفاله بعيد ميلاده ، مع تكريمه من مهرجان الإسماعيلية، إذ أعرب عن سعادته بتكريمه قائلا لـ"الخليج 365": "شرف ليا إنى أتكرم من مهرجان الإسماعيلية وسعيد جدا بهذا التكريم، والتكريم بيسعد أى فنان و بيحس أنه فخور، وإن رحلته ومشواره عمل نتائج وقد أى تعب وأنه مصمم أكتر أنه يكمل و يتعب، وأى فنان مصرى يوصل للعالمية بعتبره محمد صلاح الفن".

وعن ردود الفعل على دوره فى مسلسل "بين السما والأرض"، الذى عرض فى رمضان الماضى، قال: "ردود الأفعال أسعدتنى جدا ومشهد وفاتى كان صعب أوى وأن إزاى أوصل اللحظة دى وماندو العدل مخرج عبقرى".