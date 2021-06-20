منتجة "ستروجينتيا": الفيلم يسلط الضوء على الحالة الصحية لعمال المناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيم ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة المنتجة أسترينج تشانديز آفاكيان عقب عرض فيلمها "ستورجينتيا" للمخرج هوفيج هاكوبيان، وأدار الندوة الناقد رامي المتولي.

وتدور أحداث الفيلم في يريفان، حيث يسير الرجال والنساء في منجم ملح أفان، على عمق 230 متر تحت الأرض، حتى يتنفسوا بسهولة، وتحدد الأنشطة البدنية والاستشارات الطبية إيقاع العالم السرمدي لهذا المركز الطبي تحت الأرض، حيث تتقاطع الحياة وتُسرد القصص.

وقالت المنتجة أسترينج إنه كان من المفترض حضور المخرج لكن بسبب تأجيل المهرجان في المرة الأول تعثر في الحضور، وأضافت أن المخرج كان حريصا على تصوير الفيلم بالمعدات المعتادة رغم صعوبة التصوير في المنجم.

أوضحت أن ميزانية الفيلم كانت قليلة جدا بسبب أن المخرج كان يقوم بالتصوير والإخراج والمونتاج، لذلك كانت التكلفة محدودة.

أكدت أنه تم تصوير الفيلم في 7 أيام فقط بسبب الظروف الصعبة في انتشار كوفيد ١٩، لافتة إلى أن التسجيل مع عمال المنجم كان في منتهي السهولة وحصلت علاقة صداقة ما بين المخرج والحالات.

أشارت إلى أن العمل يسلط الضوء علي الحالة الصحية للعمال أكثر من فكرة العمل نفسه وكيف يعاني العمال من مشاكل مثل "الربو".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.