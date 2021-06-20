مخرج فيلم "مخيف": استخدمت تكنيكا مختلفا أقرب إلى الرسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة حول فيلم الرسوم المتحركة الروسي "مخيف" أدارها المخرج طارق رشاد.

يدور فيلم "مخيف" حول سؤال مفاده "كيف أصبح جاموسا ضخما صديقا لطائر صغير وكيف غيرته هذه الصداقة؟".

وفي بداية الندوة تحدث مخرج الفيلم بافيل نيكيفوروف، عن الأسلوب المستخدم في العمل، إذ أنه استخدم تكنيكا مختلفا أقرب إلى الرسم.

وأضاف المخرج أن الفيلم استغرق تحضيره عامين لأنه قام بتعديل السيناريو أكثر من مرة، كما ذكر أنه تخرج من كلية هندسة فرع رسوم متحركة.

تابع أن الفيلم حاصل على جائزتين من مهرجاني أقيما بروسيا، واحدة منهم كانت جائزة نقاد والأخرى لأعضاء هيئة التحكيم.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.