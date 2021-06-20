هكذا هنأت إنجي علاء النادي الأهلي بالفوز على الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت السيناريست إنجي علاء النادي الأهلي بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020- 2021.

وكتبت "علاء" عبر حسابها على موقع "تويتر": "مبروك للأهلي.. الأهلي والترجي.. العاشرة يا أهلي.. يلا يا أهلي".

وسجل المهاجم محمد شريف هدف الأهلي في شباك الترجي عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني المقام بينهما على أرض ملعب ستاد رادس بتونس.

ومن ناحية أخرى عُرض للسيناريست إنجي علاء، في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "كوفيد 25"، الذي قامت بتأليفه، بطولة كل من يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي.