عرض مجموعة من أفلام التحريك المشاركة بالإسماعيلية السينمائي بمكتبة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

عُرض ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مجموعة من أفلام التحريك ببرنامج الرسوم المتحركة للمعهد الوطني للسينما بالمجر بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

وتم عرض كل من فيلم "هوبارت - قصة في الغيوم" والذي تدور أحداثه حول ولد صغير، وخنزير طائر، وصياد يطيرون عبر عالم غامض في الغيوم.

كما عُرض فيلم "نسخة جديدة" وقصته مبنية على حياة كاملة لإنسان في مكان مغلق مكثفة في بضعة دقائق، نرى خلالها حياة البطل من البداية إلى النهاية.

وعُرض فيلم "أعواد الكبريت" ويتحدث عن طفل وحيد، يلعب بأعواد الكبريت الملونة ويتحدث عن أحلامه وآماله ومخاوفه، وتجعل أعواد الكبريت من رؤيته شيئاً حقيقياً.

وعُرض فيلم "جزيرة البركان" وتدور أحداثه حول أنثى نمر صغيرة تعيش في جزيرة في قلب المحيط، وتصبح أكثر رعباً حينما يلاحظ أنوثتها نمر ذكر أكبر منها.

وأيضا عُرض فيلم "العشاء الأخير" ويهدف لإنتاج عرض متحرك للوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، لإثارة المشاعر تجاه هذه التحفة الفنية الفريدة.

يذكر أن المعهد الوطني للسينما يلتزم بصفته الجهة المسئولة عن إدارة صناعة السينما المجرية، بصناعة أفلام عالية الجودة وناجحة، ويهدف إلى صناعة أفلام من الميزانية المتاحة من الميزانية المركزية، حيث يوفر تجربة خاصة ممتعة للمشاهدين، ويساهم في نشر الثقافة السينمائية المجرية، ومن خلال نظامه التطبيقي، يقوم المعهد بتوفير عمليات التطوير، وما قبل الإنتاج، والإنتاج، ودعم توزيع الأفلام في السينما والتلفزيون، وكذلك البث عبر الإنترنت.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.