حسين الجسمي: “أنا للي فوق”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 03:50 صباحاً - طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة برؤيته الموسيقية وألحانه، حملت عنوان “فوق”، قام بعملية التوزيع والمكس والماستر الفنان حسام كامل، حملت أسلوباً جديداً في المفردات الشعرية الذي كتبها الشاعر أحمد الصانع.

يقول فيها: أنا اللي فوق وعندي احساس ما يخطي مهما كنت عاجبني عندي ذوق.. وعندك ذوق حاول تبعِد وتبطي لأنّك ما تناسبني وخَل الشوق .. وقول إن الخطا فيني لأنّـي فوق”.

كما لحّن الجسمي أغنية “فوق” بأسلوب حديث ومتطوّر على مقام “الكورد”، برؤيته الموسيقية المدروسة في المقدمة والتوزيع المتجدد، مبرزاً حرفية عالية في استخدام الصوت وقوّته، وهو ما يظهره في كل لحن جديد يقدمه، واضعاً بصمة مميّزة تؤكد نضوج موهبته وشغفه للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به لا يشبه أحد.

وقد طرحت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة،