شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام يحل مشاكل أصدقائه في مسلسل "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان الشاب معتز هشام تصوير مشاهده في مسلسل "ورق التوت" في أحد الديكورات المخصصة للعمل في الهرم، ويجسد من خلاله طالب في معهد يلجأ له أصحابه في أي مشكلة ويقوم بحلها خاصة أنه يتمتع بصفات مميزة تجعله رزين ومتواضع بينهم كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" .

مسلسل «ورق التوت» يتضمن مجموعة من الفنانين أبرزهم شريف سلامة ، ثراء جبيل ، سلوى عثمان ، معتز هشام ، خالد أنور ، مصطفى منصور ، سمر علام ، أحمد ثابت ، محمد أشرف ، تامر مجدى وأخرون، وهو من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادى سمير حنا، محمد فوزى عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أمانى أبو العينين، سمر طاهر، ومن إخراج حسام على.

وشارك مؤخرا معتز هشام في مسلسل "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، سامح السيد.

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامى.