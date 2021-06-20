ما لا تعرفه عن أحمد مكي في عيد ميلاده.. والده جزائري وشقيقته هذه الفنانة الشهيرة

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 02:45 صباحاً - احتفل النجم أحمد مكي بعيد ميلاده أمس السبت، فهو من مواليد عام 1978م، وولد فى الجزائر بمنطقة وهران لوالد جزائرى وأم مصرية، ثم انتقل للعيش فى مصر بحى الطالبية بمحافظة الجيزة، وتخرج من معهد السينما قسم إخراج، وبدأ حياته بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، وشارك بعد ذلك كممثل بدور صغير فى فيلم “ابن عز” مع علاء ولى الدين ثم فيلم “تيتو” مع أحمد السقا.

أخرج مكى أول فيلم سينمائى له وهو “الحاسة السابعة” والذى شارك فى تأليفه وكان من بطولة أحمد الفيشاوى، ثم قدم شخصية “هيثم دبور” فى سيت كوم “تامر وشوقية” وأعاد تقديمها فى فيلم “مرجان أحمد مرجان” مع الزعيم عادل، لتحقق الشخصية نجاحاً واسعاً وجعلته يقدمها فى فيلم من بطولته بعنوان “إتش دبور” ويخوض به أولى بطولاته المطلقة.

حقق فيلم “إتش دبور” إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر لينطلق مكى بعد ذلك فى السينما كواحد من أبرز النجوم على الساحة، ببطولته أفلام “طير إنت” و الذي قدم فيه العديد من الشخصيات الكوميدية، و”لا تراجع ولا استسلام”، و”سيما على بابا”، و”سمير أبو النيل” وابتعد عن السينما على مدار الـ 7 سنوات الماضية بسبب عدم تحقيقه النجاح المنتظر فى آخر فيلمين على مستوى شباك التذاكر.

حقق أحمد مكى نجاحاً كبيراً فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “الكبير أوى” بأجزائه الستة التى بدأها في العام 2010 وأصبح من أفضل المسلسلات الكوميدية التى قدمت فى السنوات الأخيرة، وتسبب في شهرة كبيرة لكل المشاركين فيه، ثم قدم مكى مسلسل “خلصانة بشياكة” مع شيكو وهشام ماجد، وأخيراً قدم مسلسل “الاختيار 2” مع كريم عبد العزيز فى رمضان 2021 الماضى، وحقق به نجاحاً كبيراً رغم ابتعاده عن الكوميديا التى اعتاد عليها.

وللفنان أحمد مكى شقيقة كبري مواليد 1973 عملت في مجال التمثيل قبله بسنوات، وهي الممثلة ” إيناس مكي“، التى برزت في التسعينيات من خلال أدوار الإغراء، لمعت في دور الأمريكية في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، والذي يعتبر أشهر أدوارها. وعملت في مسلسلات “الحلم والألم”، و”عالم يا هووه”، كما عملت أيضًا بالمسرح في مسرحية “جنون البشر”، وفي السينما في أفلام “سمكة وأربع قروش”، و”ركلام” و”محترم إلا ربع”، وتعاونت مع شقيقها في أول فيلم أخرجه “الحاسة السابعة”، لكن التعاون لم يتكرر.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت