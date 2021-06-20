تعليق ناري من ياسمين عبد عزيز على ريهام حجاج بعد حلقتها مع بوسي شلبي!

كتب امير فتحي في الأحد 20 يونيو 2021 02:45 صباحاً - نشرت ياسمين عبد العزيز قبل ساعاتٍ قليلة عبر حسابها بموقع “إنستجرام” أول رد رسمي لها على حلقة الفنانة ريهام حجاج مع الإعلامية بوسي شلبي وتطرقها لكواليس علاقتها برجل الأعمال محمد حلاوة الزوج السابق لـ ياسمين عبد العزيز، التى خرجت عن صمتها بعد أن وصفتها حجاج طوال الوقت بالـ “الطرف الثاني” من دون أن تذكر اسمها.

رد ياسمين عبد العزيز جاء من خلال صورة نشرتها بـ إنستجرام تضمنت الكلمات الآتية: “تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة.. مبالك بقى لو عملت؟”، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الصمت مش ضعف.. الصمت قوة”.

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يأتي ذلك بعدما، تصدرت ريهام حجاج، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ووالد إبنتها.

ريهام حجاج قد قالت خلال البرنامج أنها تزوجت من محمد حلاوة، بعد طلاقه من زوجته الأولى ياسمين عبدالعزيز بعام.

ولفتت إلى أنها تحب زوجها وهو يحبها، وترغب في أن يتركها الجميع في حالها، وتابعت «الناس مش المفروض تحكم أو تتكلم في حاجة شخصية زى دى، إحنا بنعانى من ده عشان إحنا مشاهير».

وعن طليقة زوجها ياسمين عبدالعزيز قالت: «كل الأطراف الآن تزوجوا ولا توجد مشكلات، ومحدش شايف الحرب دى غير جمهور السوشيال ميديا، محبتش أطلع رد وقتها لأن هي مش حاجة غلط أو حاجة مخلة بالآداب».

كما أكدت «حجاج» أنها حامل خلال حوارها ببرنامج “سهرة خاصة” المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، حيث قالت: “ إن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا”.

وكانت حالة من الجدل أثيرت في شهر يناير عام 2019 بعدما أعلنت ريهام حجاج زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز.وبمرور الأيام قامت كل من ياسمين وريهام، باستخدام السوشيال ميديا كسلاح لإرسال الرسائل غير المباشرة لبعضهما البعض.

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