صفية العمري.. ماذا تفعل في أسوان رغم الصيف؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد الفنانة المصرية صفية العمري للسفر إلى أسوان، بجنوب مصر، رغم شهرة المدينة بأنها مكان مثالي لقضاء الشتاء، فماذا ستفعل هناك؟

الإجابة جاءت فيما أعلنته إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، السبت، بشأن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة للدورة الخامسة من المهرجان والتي ستعقد في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.



وأعلن الناقد أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان، أن الفنانة القديرة صفية العمري سترأس اللجنة، التي تضم في عضويتها المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما والمخرجة الألبانية لينديتا زتشياري والمبرمج الروماني أوكتافيان دانسيلا.

والفنانة صفية العمري اكتشفها المنتج رمسيس نجيب وقدمها في أول بطولة سينمائية في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم" أمام الفنان محمود ياسين.

ومن هنا انطلقت مسيرتها الفنية وتوالت الأفلام لتصل إلى 100 فيلم، من أهمها: "المهاجر" و"المصير" مع يوسف شاهين، و"البداية" و"المواطن مصري" مع صلاح أبو سيف.



ونالت العديد من الجوائز في الكثير من المهرجانات الدولية والعربية، وشاركت كعضو لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات.







وتملك المخرجة الهولندية أنجريت فيتسما أكثر من 30 عاما من الخبرة منذ دراستها للعلوم التربوية في جامعة أمستردام، وصنعت أفلاما من أنواع متباينة على نطاق واسع.



وكتبت العديد من الكتب والمقالات، كما عرض لها عدة أفلام وثائقية على شاشات التلفزيون الهولندي وفي المهرجانات السينمائية الدولية في جميع أنحاء العالم، وفي الآونة الأخيرة شاركت فيتسما في العديد من المسلسلات التلفزيونية التاريخية المرموقة للتلفزيون الوطني الهولندي.



واشتهرت المخرجة والفنانة الألبانية الكوسوفية لينديتا زتشياري بفيلمها القصير "الشرفة" الذي عرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا عام 2013، وأول أفلامها الطويلة هو "منزل أجا"، وعرض للمرة الأولى في مهرجان كارلوفي فاري عام 2019، وقد عُرَض في دورة العام الماضي من مهرجان أسوان، حيث حصد عدة جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم.



ويعمل مبدع الأفلام المستقلة أوكتافيان دانسيلا مبرمجًا، ويحمل درجة الماجستير في الدراسات السينمائية والبرمجة والمعالجة من المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون في لندن.

وأشرف على موسم أفلام مواضيعي يستكشف العزلة على الشاشة، بالتعاون مع معهد يوناس إيمري الثقافي في لندن، وإن إف تي إس، وسينما ريو، ويتركز اهتمامه على معارض السينما المستقلة والإنتاج السينمائي المستقل.

ويمثل أوكتافيا حاليا مهرجان ترانسلفانيا السينمائي الدولي حيث يعمل كمستشار برنامج لأقسام المسابقة الدولية، سوبرنوفا، وبلا حدود.