فيديو.. محمد رمضان يرد على واقعة إهانة سميرة عبد العزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على تطبيق أنستقرام أن يكون قد أهان الفنانة المصرية وعضوة مجلس الشيوخ سميرة عبدالعزيز.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي مقطع فيديو جديدا نفى خلاله توجيه إهانة لفظية للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.



وقال رمضان في الفيديو: "السلام عليكم، حق الرد في واقعة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الواقعة لم تحدث، عمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة دي، لم أتكلم في أجرها كام، وما قولتش ضفر أمي أفضل منها.. وأكتر حاجة أسعدتني إن جمهوري دافع عني وما صدقش الكلام ده".





وتابع رمضان حديثه: "يا ريت تشوفوا أغنية "ثاتب" وربنا يبعد عننا جميعا كل حاجة وحشة".

كانت الفنانة سميرة عبدالعزيز كشفت عن تعرضها للإهانة اللفظية من قبل الفنان محمد رمضان.

وقالت سميرة عبدالعزيز إنها رفضت تقديم شخصية والدة محمد رمضان في أحد الأعمال، وفوجئت به يرسل إليها عبر تطبيق "واتساب" رسالة تحمل عبارات مهينة.

وأوضحت: "وجدت محمد رمضان يرسل لي على تطبيق واتساب ويقول لي: يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وأكدت عبدالعزيز أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن رفضها عرضا فنيا أمر عادي ولا يقلل من شأن صاحبة أو بطل العمل نفسه.