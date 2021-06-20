شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يُحيي ذكرى "عمرو فهمي" في مدرجات رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان أحمد فهمي، رفع صورة الراحل عمرو فهمي، أحد أكبر جماهير القلعة الحمراء، من ملعب رادس في تونس، تزامنا مع انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسجل محمد شريف هدف الأهلي فى الدقيقة 65، ليتأجل حسم الفريق المتأهل لنهائي دوري الأبطال لمباراة العودة المقرر لها السبت المقبل بالقاهرة.

ونشر فهمي صورته من مدرجات مدينة رادس، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عمرنا ما ننساك يا صاحبي.. دايماً في قلوبنا يا كابو التالتة الشمال، عمرو فهمي في الجنة بإذن الله".

وتعرض الأهلي لأزمة كبيرة قبل انطلاق مباراة الترجي على ملعب رادس، واختنق لاعبو نادي القرن بعد إطلاق الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجى.

تأخرت ضربة البداية لمدة ساعة كاملة وسط شكوك حول إقامتها من الأساس، ووافق الأهلي على خوض اللقاء بعد حصوله على تعهد كتابي من الأمن بالحفاظ على سلامة لاعبيه، وبالفعل بدأ الأهلي بالقوة الضاربة ونجح في تسجيل هدف التقدم في الشوط الأول عبر محمد شريف، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.



فهمي يرفع صورة عمرو فهمي من مدرجات رادس

استمر تألق لاعبي الأهلي على ملعب رادس في الشوط الثاني أيضًا، ودخل أفشة بطل النجمة التاسعة في أول ظهور بعد إصابة أبعدته أكثر من 20 يومًا وتزامن مع نزوله سيطرة تامة من الشياطين الحمر على مجريات اللقاء.

وترجم محمد شريف السيطرة بهدف الأهلي الأول، بعد اختراق ديانج لدفاعات الترجي ووضع شريف وجها لوجه مع الحارس، ليقترب الأهلي من النهائي للموسم الثاني على التوالي قبل مباراة الإياب السبت المقبل، وانتهت المباراة بكتابة حكاية أهلاوية جديدة على ملعب رادس، الذي شهد حتى الآن 7 انتصارات حمراء على كبار تونس، وما زالت للحكاية بقية.