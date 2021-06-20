شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز يتألق في 4 حفلات على يومين بساقية الصاوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق فريق شارموفرز في 4 حفلات يومى الخميس والجمعة 17 و18 من يونيو في ساقية الصاوي، بحضور كامل العدد مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وفي كل حفل تفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع أغنيات الفريق القديمة والجديدة التي تم تقديمها "لايف" لأول مرة.

وقدّم الفريق مجموعة من الأغنيات، منها: "دنيا، نميمة، كوكب/ بووت، رقصت، انفصام، خمسة سنتى، مش فارقة، خلاص هسيطر"، ولأول مرة قدم الفريق أغنيته الجديدة "حزينة" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وكانت آخر كليبات لفرقة شارموفرز بعنوان "سينجل" وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، وظهر كضيف شرف فقط، نظرًا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع، ودارت فى إطار ظهورهم فرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل"، وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وتم تصوير الكليب في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل أحد مباني النادي هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع في تجربته الإخراجية الأولى.