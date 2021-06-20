شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة فى ندوة تكريمها بالإسماعيلية: شرفت بمشاركتى فى جزء من حلم صلاح أبو سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة لتكريم الفنانة بسمة مساء السبت، عقب عرض الفيلم الروائى القصير "بره الصندوق"، تأليف وإخراج أحمد الباسوسى وبطولة بسمة.

وتحدثت بسمة، خلال الندوة التي أدارتها الناقدة الفنية حنان أبو الضياء، عن تجربتها السينمائية بشكل عام، وتحديدا فيلمها المثير للجدل "النعامة والطاووس".

وقالت: "شرفت بأن أكون جزءا من حلم صلاح أبو سيف، حتى لو لم يتم التنفيذ على يده، وتحدثت بسمة عن تجربتها في الفيلم القصير "بره الصندوق" الذى أخرجه أحمد الباسوسى".

وأضافت الفنانة بسمة: "كنا فى أوقات يتم حبسنا داخل صندوق، وأحيانا تكون عندنا قيود مجتمعية معينة تجعلنا داخل الصندوق، لكن كانت هناك أمور قد استجدت، منها دورى كأم الذى حصد جزءا كبيرا من وقتى، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على تواجدي الفني، وكنت أحاول أن أكون مثل البهلوان الذى يلعب بالكور، وأحاول أن لا يقع منى شىء، وأحاول العودة إلى مكاني الطبيعي، لكن التقييم ليس لى، فى النهاية المسألة تخضع لمدى تقبل ما تقدمه للمجتمع.

وتابعت: أن الشىء الجميل في الفن أن هناك اختلافات في الأعمال، على سبيل المثال عندما تكلمت عن تجربة فيلم بره الصندوق سيدة التى تحاول أن تتحرر كان لى تجربة قبل ذلك ناقشت فيه حالات الاكتئاب ما بعد الولادة، بالإضافة إلى حالة الملل التى انتابت الجميع بسبب كورونا، أحيانا الترفيه في الفن يكون مفيدا.

وعن وجود الفنانات فى أعمال روائية قصيرة قالت بسمة إنها موجودة بالفعل ومسألة عدم تواجد فنانين فى أعمال قصيرة غير صحيح، فهناك منصات رقمية حاليا تعرض عليها تلك الأعمال، ولدينا مشاركات فى العديد من المهرجانات العالمية من خلال تلك الأفلام.

وتحدثت بسمة عن تجربتها في معهد السينما مع المخرج أحمد الباسوسى، وأنها انبهرت بشباب المعهد وحماسهم وتعلمت من هذة التجربة التى لم تستغرق سوى يومين.

من جانبه ، قال السيناريست محمد الباسوسى سعيد بتكريم نجوم ساهموا في دعم و إثراء السينما القصيرة، وعن المهرجان فأكد أنه لولا وجود عصام زكريا لم يكن هناك نجاحا لهذا المهرجان.

ووجه الباسوسى الشكر في نهاية كلمته إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإلى خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، اللذين ذللا العديد من المشاكل الإدارية في تلك الدورة.