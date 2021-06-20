شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى ضيف شرف في فيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم نضال الشافعى في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يشارك كضيف شرف في فيلم "في عز الضهر" بطولة النجم مينا مسعود الذى يواصل مخرجه مرقس عادل خلال الفترة الحالية تصوير عدد من مشاهده في عدد من الديكورات المختلفة داخل وخارج مصر، ويجسد نضال أحد الأدوار المهمة داخل العمل، معربًا عن سعادته بالعمل مع نجم عالمى بحجم مينا مسعود ويتمنى ان ينال دوره إعجاب الجميع .

ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية فى فيلمه الجديد "عز الضهر"،حيث يجسد دور مجرم يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والأكشن، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.

وشارك نضال الشافعى في موسم رمضان الماضى بعملين الأول مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

كما شارك ضيف شرف في مسلسل "الاختيار" والذى حقق من خلاله اشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصرالإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر .

المشهد يقدمه النجم نضال الشافعي بأداء سهل ممتنع يكشف عن عبقريته كممثل محترف شد الانتباه له في عمل يزخر بالكثير من النجوم ، ونجح في الأداء باللهجة البدوية وكأنه من البدو فعلا ، والحوار الذي ينطقه يلقن من خلاله العناصر الإرهابية الخائنة من المنشقين عن جهاز الشرطة دروسا في الوطنية والانتماء للوطن والتضحية من أجله .