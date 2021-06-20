رقص حسن أبو الروس وغادة والي في حفل زفافهما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الإعلامية منى الشاذلي، متابعيها عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنان حسن أبو الروس، على مصممة الجرافيك غادة والي، والذي أقيم مساء يوم السبت، في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد.

وظهر "أبو الروس وغادة" في الفيديو وهما يرقصان على موسيقى "بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي الليلة"، وعلّقت الشاذلي على الفيديو قائلة: "مبروك حسن أبو الروس.. مبروك غادة والي".

وحقق حسن أبو الروس شهرة كبيرة من خلال دوره في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وغيرهم، في موسم دراما رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.