بسمة من مهرجان الإسماعيلية: شرفت بأن أكون جزءا من حلم صلاح أبو سيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة لتكريم الفنانة بسمة، مساء السبت عقب عرض فيلمها الروائي القصير "بره الصندوق" تأليف وإخراج أحمد الباسوسي.

وتحدثت بسمة خلال الندوة التي أدارتها الناقدة الفنية حنان أبو الضيا عن تجربتها السينمائية بشكل عام وتحديداً فيلمها المثير للجدل "النعامة والطاووس" مع مصطفى شعبان ولبلبة عام 2002، مؤكدة: "شرفت بأن أكون جزءا من حلم صلاح أبو سيف حتى لو لم يتم التنفيذ على يده".

وتحدثت بسمة عن تجربتها في الفيلم القصير "بره الصندوق"، وقالت: "كنا في أوقات يتم حبسنا داخل صندوق، أحيانا يكون عندنا قيود مجتمعية معينة تجعلنا داخل الصندوق، وفي حياتي هناك أمور استجدت منها دوري كأم، وهو ما حصد جزء كبير من وقتي، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على تواجدي الفني، وكنت أحاول أن أكون مثل البهلوان الذي يلعب بالكرات وأحاول أن لا يقع مني شيئا، وأحاول العودة إلى مكانتي الطبيعية لكن التقييم ليس لي في النهاية، المسألة تخضع لمدى تقبل المجتمع لما تقدمه".

وتابعت: "الشيء الجميل في الفن أن هناك اختلافات في الأعمال، على سبيل المثال عندما تكلمت في فيلم (بره الصندوق) عن سيدة تحاول أن تتحرر، وكان لي تجربة قبل ذلك ناقشت فيه حالات الاكتئاب ما بعد الولادة بالإضافة إلى حالة الملل التي انتابت الجميع بسبب كورونا".

وعن وجود الفنانات في أعمال روائية قصيرة؛ قالت بسمة إنها موجودة بالفعل، ومسألة عدم تواجد فنانين في أعمال قصيرة غير صحيح، فهناك منصات رقمية حاليا تُعرض عليها تلك الأعمال ولدينا مشاركات في العديد من المهرجانات العالمية من خلال تلك الأفلام.

وتحدثت بسمة عن تجربتها في معهد السينما مع المخرج أحمد الباسوسي، وأنها انبهرت بشباب المعهد وحماسهم وتعلمت من هذه التجربة التي استغرقت يومين.

من جانبه، قال السيناريست محمد الباسوسي: "سعيد بتكريم نجوم ساهموا في دعم وإثراء السينما القصيرة، ولولا وجود عصام زكريا لم يكن هناك نجاحا لهذا المهرجان".

ووجه الباسوسى الشكر في نهاية كلمته إلى زيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإلى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة الذين ذللوا العديد من المشاكل الإدارية في تلك الدورة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.