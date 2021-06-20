رئيس دار الأوبرا عن قطة المهرجان: مفيش تعليمات بالقتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن واقعة قطة المهرجان التي أثارت الجدل تتعلق بقطة واحدة كانت متواجدة باستمرار في المسرح الصغير منذ سنوات، وبالفعل ولدت هذه القطة وأنجبت قططًا هناك.

ونفى صابر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن يكون عدد القطط التي توفيت أكثر من واحدة، قائلًا: "كانت قطة واحدة وفوجئت على مواقع التواصل الاجتماعي أن القصة تحولت لصيغة الجمع قطط".

وكشف صابر أنه بعد إنجاب القطة لصغارها أصاب دار الأوبرا الضجيج، الأمر الذي دفعنا للاتصال بالجهات المختصة ممثلة في مديرية الطب البيطري للتعامل معها فنيًا، وبالفعل أخذوا صغارها ووضعوها في الحديقة الخارجية".

وأكد أنه لم يعلم بتفاصيل التعامل معها لأنه تم إخطاره وقتها أنه تم التعامل معها وفقًا لتقرير طبي، لكنه فوجئ بالحديث عن أن القطة ماتت، قائلًا: "جبنا الجهات المختصة وهما اتعاملوا معها، والحقيقة أنا معرفش عملوا إيه لأن ده مش شغلتي، وعندنا قطط كتير موجودة في ساحة الأوبرا الخارجية ومحدش عملهم حاجة".

تابع أن نتائج التحقيق ستظهر ولن تتواني الأوبرا في إحالة المسئول حال ثبوت مقتل القطة لأكبر جهات تحقيق منوط بها البت في الأمر، قائلًا: "محدش عندنا بيدي تعليمات بالقتل والطبيعي لما بيكون فيه حيوانات مع وجود شكوى بيتم نقل هذه الحيوانات الأليفة لموقع آخر، وبكرر مفيش تعليمات بالقتل".

الجدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قررت تحويل المسئولين بدار الأوبرا إلى التحقيق، ووجهت بإجراء تحقيق عاجل في واقعة قتل القطة المعروفة إعلاميًا بـ"قطة المهرجان"، ومتابعة نتيجة التحقيقات أول بأول.