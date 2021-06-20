هنا الزاهد رفقة زوجها ودرة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد وأحمد فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورهم.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مكياج جذاب.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ من داخل سيارتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم المجاورة للأهرامات، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "مرجيحة".

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، من أحدث ظهور لها.

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، وظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

نانسي عجرم

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من آخر حفل غنائي لها.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.