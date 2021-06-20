أول رد من محمد رمضان على تصريحات سميرة عبدالعزيز.. هل وصفها بـ"الشحاتة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد الفنان محمد رمضان، على تصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، حول تلقيها رسالة منه عبر تطبيق "واتس آب"، وصفها خلالها بـ"الشحاتة"، عقب حديثها عن رفضها القيام بدور أمه في عمل فني، قائلًا لها "يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وأنتِ 20 ألف".

وقال رمضان، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق، وعمري ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، وأني أكلمها وأقول أجرها كام وشحاتة، أنا عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده، وعمري في حياتي ما اتكلمت في التفاصيل دي".

أضاف: "أكتر شيء أسعدني إني من قبل ما أعمل التكذيب ده وجمهوري مصدقش، دي أكتر حاجة أسعدتني جدا، ده توضيح ومنتظر رأيكم في أغنية (ثابت)، ثقة في الله نجاح دايما، وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة".

وكتب رمضان على الفيديو: "حق الرد على كلام الأستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل احترامي وتقديري لها.. محمد رمضان.. ثقة في الله نجاح".

وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قالت في تصريحات صحفية، إن الفنان محمد رمضان سبها، قائلة: "شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال، وقالي يلا يا شحاتة.. أنا باخد ٢٠ مليون، وأنتِ ٢٠ ألف" .

وطرح محمد رمضان فيديو كليب أغنية "ثابت"، قبل أيام عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، وأخرج الكليب محمد سامي.