أشرف زكي: محمد رمضان طلب التحقيق في واقعة سميرة عبدالعزيز.. وسنحاسبه حال ثبوت الإساءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه فوجئ بتصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، حول تلقيها رسالة عبر تطبيق "واتس آب" من الفنان محمد رمضان، وصفها خلالها بـ"الشحاتة"، عقب حديثها عن رفضها القيام بدور أمه في أحد الأعمال الفنية، قائلًا لها "يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وأنتِ 20 ألف".

وأشار "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الواقعة قديمة منذ فترة، كما أنه اندهش مما حدث وتلفظ به الفنان محمد رمضان تجاه الفنانة الكبيرة، مشددًا على أن الفنانة سميرة عبدالعزيز رمز من رموز الفن في مصر والوطن العربي.

أوضح أنه تابع الواقعة وعلى الفور خرج مجلس الإدارة ببيان سريع لتقديم اعتذارا للفنانة، كما أنه تحدث إليها بخصوص تقديم شكوى في الواقعة، إلا أنه ليس هناك علاقة تربط بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز.

وتابع: "هذه الواقعة لو ثبت حدوثها بالفعل سنحاسب محمد رمضان، وشقيق الفنان محمد رمضان تواصل معي وطلب التحقيق في ما ظهر بناء على رغبة شقيقه، وبرر بأن هذا التصريح أوردته صفحات (فيك)".

وشدّد زكي، أنه على مسافة واحدة من "سميرة" و"رمضان" ولا يدين أحد، بالإضافة إلى أنه لن يقبل أي إهانة لشخص في الوسط الفني، متابعًا: "بتخيلي الشخصي أنه استحالة حد يتجاوز في حق الأستاذة سميرة، ولو حد أهان فنان هنفصله".

وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قالت في تصريحات صحفية، إن الفنان محمد رمضان سبها، قائلة: "شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال، وقالي يلا يا شحاتة.. أنا باخد ٢٠ مليون، وأنتِ ٢٠ ألف" .

جدير بالذكر إن آخر أعمال الفنانة سميرة عبدالعزيز، كان مسلسل: "القمر في آخر الدنيا" بطولة: "عمرو عابد، بشرى، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، ومؤمن نور"، وإخراج تامر حمزة.