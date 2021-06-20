شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا فى عيد ميلادها.. ومى نور الشريف: منورة حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة مى نور الشريف، على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة الكبيرة نورا، الذى وافق أمس 18 يونيو، حيث نشرت صورا تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتهنئتها بمناسبة عيد الميلاد، وكتبت "أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي كل سنة وانتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة يالي ممشياني على العجين ملخبطوش".

وسرعان ما استقبلت ابنة النجم الكبير الراحل نور الشريف، عددا من التعليقات والإعجابات المهنئة لخالتها بمناسبة عيد ميلادها، وكان من ضمن التعليقات النجمة سوسن بدر، التي كتبت "كل سنة وأنتم بخير ودايما مع بعض فى سعادة وستر وصحة".

اسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدرى وهى شقيقة الفنانة بوسى، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وبدأت نورا مشوارها الفنى وهى طفلة فى السينما، حيث شاركت فى فيلم "وفاء للأبد" عام 1962، وبعدها بعامين شاركت فى فيلم "لوكاندة الفردوس"، وفى عام 1965 قدمت أيضاً دوراً فى فيلم "الاعتراف" وفيلم "الليالى الطويلة" بعدها بثلاثة أعوام.

بدأت نجوميتها عام 1972 عندما قدمت "بيت من الرمال" وبعدها بثلاث سنوات شاركت هانى شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، واصلت توهجها ونجاحها في الثمانينيات وقدمت أفلام "ضربة شمس" مع المخرج محمد خان، وبطولة نور الشريف الذى تعاونت معه أيضاً في "الغيرة القاتلة" و"العار".



احدث ظهور للنجمة نورا



مي نور الشريف ونورا

اعتزلت نورا الفن في عز نجوميتها، حيث روت الممثلة عفاف شعيب أنهما كانتا في منزل نورا، وبعد أن استمعت للآية الكريمة (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) فدخلت "نورا" في نوبة بكاء قبل أن تقرر الاعتزال في هذه اللحظة وارتداء الحجاب.