شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى الداعم دائمًا لابنته لى لى فى مشروعاتها وفيديوهات الرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم أحمد حلمى، على دعم ومساندة ابنته لى لى دائمًا في مشروعاتها التي بدأتها، وأيضًا في فيديوهات الرقص التي تنشرها على تطبيق تيك توك، ودائما يظهر حلمى ولى لى بلقطات في الفيديوهات تكشف علاقتها الوطيدة مع والدها التي يتخللها صداقة بينهما.

وساند أحمد حلمى، الأيام الماضية ابنته لى لى ودعمها في مشروعها وهو الرسم على التيشيرت بأشكال مختلفة، ونشر صور للمنتجات التى تصنعها ابنته لى لى، وكتب قائلا: "إنه سوف يظل فخور بها".

كما ظهر حلمى، أمس الجمعة في الفيديو الذى نشرته ابنته لي لي، وهو يشاركها لحظاتها الطريفة في الرقص أمام منزلهما، بالإضافة إلى ظهوره في فيديو آخر داخل السيارة وهما يقومان ببعض الحركات الطريفة، وسرعان ما حظى الفيديو على عدد كبير من المشاهدات التي تخطت الآلاف خلال دقائق قليلة.

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أحمد حلمى

وكان قد داعب النجم أحمد حلمى زميله النجم أحمد مكى بصورة نشرها على حسابه الشخصى على "فيس بوك" وعلق على الصورة: "أحلى حاجة فى مكي إن قلبه كبير مهما ضربته بيعطف عليا".

وكان النجم أحمد حلمى طلب من جمهوره ومتابعيه عبر حساباته على إنستجرام وفيس بوك وتويتر، وضع تعليق مناسب على صورة جمعته مع صديقه النجم كريم عبد العزيز، داخل السيارة، حيث نشر حلمى الصورة مع كريم، صحبها بتعليق: "حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دى؟ وهكتب اسمه عليه".