شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت ضيف شرف فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" المقرر طرحه في السينمات 7 يوليو المقبل ويشارك في بطولته الفنان كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وبيومى فؤاد .

وأطلق مؤخرًا صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الإعلان التشويقى للفيلم المقرر طرحه بالسينمات 7 يوليو المقبل، بعد تأجيلات عديدة على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الدعائى للعمل للترويج، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

وشارك مؤخرًا الفنان محمد ثروت في مسلسل "بين السما والأرض" الذى حقق نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.

مسلسل "بين السما والأرض" بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج سينرجى.