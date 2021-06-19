شكرا لقرائتكم خبر عن الصديقان ليلى علوى وإلهام شاهين معاً فى أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الثنائى ليلى علوى وإلهام شاهين من أقرب الأصدقاء في الوسط الفني، حيث تربطهما صداقة من فترة طويلة على مدار سنوات، مثلما يظهر خلال الصور التى تجمعهما من وقت لآخر أو فى حديثهما حينما يتطرقا عن بعضهما البعض، ومؤخراً ظهرا خلال صورة واحدة معاً نشرتها ليلى علوى من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

حيث جاءت الصورة ضمن مجموعة من الصور التى نشرتها ليلى علوى لها خلال أحدث ظهور، وتميزت فيها بإطلالة مميزة، ما ان نشرتها حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن تغزلوا فيها.



ليلى علوى

يذكر أن الفنانة ليلى علوى يعرض لها حاليا فيلم "ماما حامل"، وتجسد ضمن أحداثه دورأم للفنانين حمدي الميرغنى ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى فى إطار من الكوميديا الاجتماعية.



ليلى علوى والهام شاهين

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.



ليلى علوى

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى يعد أول الأعمال التى جمعت بين ليلى علوى والهام شاهين قبل ربع قرن وتحديداً من خلال فيلم حمل اسم "يا دنيا يا غرامى" الذى تم طرحه عام 1996.