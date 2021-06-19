شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير وسط المراجيح لحفل زفاف حسن أبو الروس وغادة والى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان حسن أبو الروس، اليوم، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والى، حيث تداول عدد من أصدقائهما صورا من كواليس جلسة التصوير التي قرروا إجراءها بشكل مختلف ووسط الألعاب في إحدى الملاهي.

وظهر أبو الروس في الصور التي التقطت لهما من حفل زفافه وسط إحدى الألعاب، بالإضافة إلى ظهور والد العروس في جلسة التصوير لتجسيد لقطة طريفة من نوعها وهي المشاجرة بين العريس ووالد العروس على العروسة.

كما شهد حفل الزفاف حضور مجموعة من النجوم والنجمات مثل بشرى، كريم الشناوى، عمر السعيد، وغيرهم.