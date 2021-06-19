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جلسة تصوير وسط المراجيح لحفل زفاف حسن أبو الروس وغادة والى

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان حسن أبو الروس، اليوم، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والى، حيث تداول عدد من أصدقائهما صورا من كواليس جلسة التصوير التي قرروا إجراءها بشكل مختلف ووسط الألعاب في إحدى الملاهي.

وظهر أبو الروس في الصور التي التقطت لهما من حفل زفافه وسط إحدى الألعاب، بالإضافة إلى ظهور والد العروس في جلسة التصوير لتجسيد لقطة طريفة من نوعها وهي المشاجرة بين العريس ووالد العروس على العروسة.

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كما شهد حفل الزفاف حضور مجموعة من النجوم والنجمات مثل بشرى، كريم الشناوى، عمر السعيد، وغيرهم.

ونجح حسن أبو الروس بصورة كبيرة خلال دراما رمضان من العام الماضى تحديدًا 2020 حينما شارك ضمن مسلسل بـ 100 وش، كفرد من عصابة آسر ياسين ونيللى كريم.

وهو المسلسل الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء فترة عرضه وشهد تحقيق حسن أبو الروس  نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني الماضى، بمشاركة النجوم نيللي كريم وآسر ياسين،  وله أغنية شهيرة بعنوان "شيكالاستيك" التي قال عنها إنها كلمة يرددها لوصف أي شيء أو تصرف مبهج ومفرح.

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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