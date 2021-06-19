شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الشنطة" لبيومى فؤاد يحصد 400 ألف جنيه فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد فيلم "الشنطة" الذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض في ثالث أيامه حتي أمس مايقرب من 400 ألف جنيه هذا في ظل أزمة كورونا وتخفيض الأعداد التي تترد على جميع دور العرض.

صرح بذلك الفنان تامر عبد المنعم مؤلف ومنتج فيلم الشنطة وقال: سعيد جدًا بهذا الرقم في ظل توقف النشاط مايقرب من عام ثم إعادته ولكن بأعداد قليلة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.





يذكر أن فيلم الشنطة طرح بجميع دور العرض يوم 16 من هذا الشهر وهو من تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، رضا إدريس، الطفلة بيري والفيلم من إخراج أحمد البدري.





ويعرض حاليًا في السينمات أفلام "ماما حامل" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام، و"أحمد نوتردام " بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى، و"ديدو" بطولة كريم فهمى وحمدى الميرغنى وأحمد فتحى وهدى المفتى، و"ثانية واحدة" بطولة دنيا الشربينى ومصطفى خاطر، و"للايجار" بطولة خالد الصاوى وشيرى عادل ومحمد سلام.