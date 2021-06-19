السيسي تبنى مشروعها.. ما لا تعرفه عن غادة والي زوجة حسن أبو الروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان حسن أبو الروس، بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، مساء اليوم السبت، في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن غادة والي زوجة حسن أبو الروس:

- ولدت في عام 1990، وخاضت غادة والي مشوارا طويلا في مجال الدعاية والإعلان، بعدما تخرّجت من قسم تصميم الجرافيك في الجامعة الألمانية بالقاهرة 2011.

- سافرت إلى إيطاليا عام 2015 لتقضي للدراسة في جامعة "فلورنسا" التي رشّحتها لمسابقة مجلة "فوربس" العالمية.

- اختارتها "فوربس" كواحدة من أفضل 30 مصمم في أوروبا تحت سن الثلاثين في عام 2017، وكان عمرها حينها 27 عاما، وهي أول سيدة مصرية تدخل القائمة.

- برز اسمها على الساحة المصرية بعد تمثيلها المرأة المصرية في منتدى شباب العالم الذي عُقد في نوفمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، وألقت كلمة عن "التواصل" أمام الحضور بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- شاركت مع شقيقتها ياسمين والي استشاري إدارة الأعمال، في المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي انعقد في جامعة القاهرة بمشاركة الرئيس السيسي في يوليو 2018، وعرضا مشروع "هوية مصر البصرية".

- مازحها الرئيس السيسي بعد الانتهاء من كلمتها قائلا: "يا دكتورة غادة احتليتي البلد كده"، وأكد للثنائي إطلاق مشروعهما في مدينة الأقصر تحت إشرافهما، مطالبا الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتبني مشروعهما.

- تُرّكز والي على مشروعات تتعلق بتاريخ الطباعة في مصر، حيث طوّرت من تصميم الحرف العربي، ويتم اختيار تصميمها ضمن 100 تصميم رسومي في العالم من قِبل جمعية الفنون التصويرية في شيكاجو.

- كانت والي المسؤولة عن حملة الدعاية لفيلم "الأصليين" للمخرج مروان حامد.

- نفّذت والي مشروعا عن أنماط الحروف المصرية في ملصقات الأفلام القديمة، بهدف التوثيق.

- لدى والي أحلام عديدة من بينها إنشاء استديو في كل قارة في العالم، كما أنها تتمنى أن تصبح مسئولة عن تغيير الرؤية البصري في مصر، لتتمكن من التعبير عن محافظات مصر بلغة بصرية ممتعة.

ومن جانب آخر؛ يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.