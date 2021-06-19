يسرا اللوزي ترد على منتقدي تقليدها "نمبر وان" لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ردت الفنانة يسرا اللوزي، على منتقدي تقليدها الفنان محمد رمضان وهو يقوم برفع شعاره "نمبر وان".

وكتبت اللوزي، عبر حسابها على إنستجرام: "الناس مابقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل أوي.. اللي مش فاهم التهريج.. يا ريت يلتزم الصمت.. شكرا".

وتعرضت يسرا اللوزي، لبعض الانتقادات من قبل متابعيها، عقب ظهورها بأحدث إطلالة لها عبر إنستجرام، وهي تمسك في يدها سيجارة وباليد الأخرى تشير بعلامة "نمبر وان" التي يؤديها الفنان محمد رمضان، وعلقت: "لقيت الكرسي ده في الكرفان فمقدرتش أقاوم اللحظة".

جدير بالذكر أن يسرا اللوزي، شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، درة، سوسن بدر، قصة الأديب نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج محمد جمال العدل.

فيما تنتظر اللوزي، عرض فيلمها السينمائي الجديد "العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكي، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.