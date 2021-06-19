لحظة عقد قران حسن أبو الروس وغادة والي في زيد بارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

عقد الفنان حسن أبو الروس، قرانه على مصممة الجرافيك غادة والي، مساء اليوم السبت، في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد.

ونشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد لحظة عقد قران حسن أبو الروس وغادة والي قبل بدء حفل زفافهما.

وحقق حسن أبو الروس شهرة كبيرة من خلال دوره في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وغيرهم، في موسم دراما رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.