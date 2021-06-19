أول فيديو من حفل زفاف حسن أبو الروس وغادة والي في الملاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل الفنان حسن أبو الروس، بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، مساء اليوم السبت، في ملاهي زيد بارك.

ونشر الفنان عمر السعيد، أول مقطع فيديو من حفل زفاف حسن أبو الروس وغادة والي، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وحقق حسن أبو الروس شهرة كبيرة من خلال دوره في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وغيرهم، في موسم دراما رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم: روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.