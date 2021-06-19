10 صور من حفل زفاف حسن أبو الروس وغادة والي بملاهي ZED PARK

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فاجأ الفنان حسن أبو الروس الجميع بإقامة حفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، مساء اليوم السبت، في ملاهي زيد بارك.

ونشر الفنان عمر السعيد، صورا ومقاطع فيديو من حفل زفاف أبو الروس ووالي، وذلك عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام".

وحقق حسن أبو الروس شهرة كبيرة من خلال دوره في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وغيرهم، في موسم دراما رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم: روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.